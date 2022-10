Zhublo jí břicho a narostla prsa: Kráska Krézlová se i bez plastiky může chlubit bujným dekoltem

Karolína Krézlová Super.cz

„Zhublo mi břicho a narostla mi prsa. Užívám si to, samozřejmě, protože hubené holky nemají svá prsa velká,“ svěřila se se smíchem modelka a herečka, která rozhodně není zastánkyní silikonových úprav. „Já bych na to nešla, myslím, že pokud žena neměla dítě, nebo to není ze zdravotního důvodu, tak by se to nemělo podstupovat. Myslím, že doba je přeplastikovaná a vůbec se nemyslí na ty dopady, které to má potom. Já jsem rozhodně proti plastikám,“ svěřila se kráska, která na akci, kde se předávaly šeky neziskovým organizacím, zastupovala režiséra Tomáše Magnuska.

S ním Karolína chystá nové projekty. „Zastupuji Tomáše Magnuska, se kterým budu teď točit dva projekty. Připravuji se na jeden seriál a jeden historický film,“ řekla herečka, která není příliš velkou sportovkyní. Na akci, kde se vybíraly peníze po celé republice v rámci charitativních běhů, přiznala, že s tím bude muset začít něco dělat. „Nejsem běžkyně, jsem na druhé akci spojené s během a zrovna dnes mi pan doktor doporučil, že bych měla začít běhat. Mám šílené migrény,“ dodala kráska. ■