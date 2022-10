Televizní hvězdě našli zhoubný melanom. Už podruhé během půl roku

Teddi Mellencamp Profimedia.cz

„Ačkoliv jsem z toho měla úzkosti, šla jsem minulý týden na kontrolu ke kožnímu po třech měsících od mého minulého melanomu. Nedaleko toho předchozího našli další pochybné znaménko a udělali biopsii. Dnes ráno jsem obdržela diagnózu: melanom ve druhém stadiu. Chystám se za onkologem, který mi ho odstraní a řekne mi, co dál,“ popsala situaci.

Dále uvedla, že je pro ni rakovina kůže jakýmsi budíčkem, a apelovala na sledující, aby pravidelně chodili na kontroly a nekašlali na rady lékařů.

„Tak zoufale jsem tam nechtěla jít. Říkala jsem si, co by se asi mohlo stát za tři měsíce. Očividně hodně,“ přiznala.

„Sdílím to, protože jsem teenager z 90. let, který se nikdy nemazal krémem na opalování a nenechal si kontrolovat pihy do svých 40 let. Doufám, že se všichni o sebe budete starat a chránit svou kůži,“ dodala.

Byla to její kolegyně Kyle Richards, kdo si u Teddi na zádech v březnu všiml podivného znaménka. Sama Teddi kontroly u kožního lékaře odkládala na neurčito, na radu kamarádky se ale nechala konečně vyšetřit. A dobře udělala. Tehdy jí melanom diagnostikovali a odstranili poprvé.

Nyní se ukázalo, že má zhoubná další znaménka a opět ji nejspíš zachránila včasná kontrola. Teddi není jedinou hvězdou, kterou v poslední době postihl podobný problém. Nedávno odstranili tumor z tváře i Khloé Kardashian. I ta měla štěstí, že se zasáhlo včas. ■