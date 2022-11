Vnadná Lucie Šlégrová přiznala vadu na kráse. Uhodnete, co by to mohlo být?

Lucie Šlégrová Super.cz

"Péče o zuby je pro mě velmi primární a důležitá," prozradila na úvod modelka. "Hodně na tom lpím, když se s někým seznamuji, ať to jsou ženy, muži. Myslím, že ten úsměv je docela důležitý," říká Lucie.



Pokud by měla vyjmenovat tři nejdůležitější věci, kterých si u lidí všímá, jsou to tyto: "Oči, úsměv a samozřejmě ten prvotní dojem. Až úplně poslední je postava. Prvně koukám do obličeje," prozradila a práskla na sebe, že rovnátka sice nenosila jako dítě, ale poprvé je nasadila rok před čtyřicítkou.

"Loni se mi na spodním patře začaly překrývat zoubky a z toho jsem byla nešťastná. Pan lékař mi řekl, že to je věkem," prozradila pohledná brunetka. Rovnátka měla pár měsíců. "Měla jsem na několik měsíců rovnátka na přední část zubů, takže jsem k nim přišla až takhle ve čtyřiceti letech," prozradila. ■