I díky ní některé ženy včasně odhalily rakovinu: Jak je na tom teď Anna Slováčková zdravotně a pracovně?

Anička Slováčková šíří osvětu nejen o rakovině prsu. Jak na tom teď ona sama je? Super.cz

„Já a běh nejsme úplně kamarádi, není to moje kolej. Mám radši tanec nebo plavání,“ svěřila se zpěvačka, která je patronkou běhů Fénix. A nejen to. V měsíci říjnu, kterým si připomínáme po celém světě problematiku zhoubných nádorů prsu, se i ona snaží šířit osvětu o této nemoci, a to nejen na Instagramu. „To je jedna z věcí, co se snažím v rámci osvěty předávat dál. Teď je nová aplikace Preventivka, což je krásná věc, jak si člověk může hlídat svoje zdraví. Snažím se to pojmout globálně,“ prozradila zpěvačka s tím, že by si každý měl dávat pozor na své zdraví celkově.

„Já sama jsem si prošla rakovinou prsu, ale ráda bych nabádala lidi k tomu, aby byli na svoje zdraví opatrní celkově. Nehledali jen bulky, ale koukali se na další symptomy různých nemocí a dávali si pozor i na svoje psychické zdraví, které je důležité,“ prozradila Anička a ve videu přiznala, že i díky její osvětě některé ženy včasně odhalily nádory.

A jak se daří jí samotné? „Daří se mi krásně, jsem pracovně v jednom kole, nikde nepobudu dýl než hodinu. Děláme s kapelou druhou desku, vše je super a zdravotně je to taky parádní,“ svěřila se zpěvačka, která má před sebou také koncerty. „S kolegyní Ivankou Korolovou chystáme na konec října koncert v Plzni, zahrajeme tam obě se svými kapelami, moc se na to těším. Letošní chřipku už mám za sebou a teď se cítím nabitá to vše zvládnout,“ dodala zpěvačka. ■