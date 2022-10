Stále zamilovaná Lucie Bilá: Se svým svalovcem Radkem oslaví už 7. výročí vztahu

Lucie Bílá Super.cz

„To téma je téma lásky, té správné, je důležité mít partnera, který vás podporuje a který vám pomáhá. Když to doma není, tak je život těžší. Potřebovala jsem někoho, kdo zahraje vážnou roli a tvrďáka, tak to zahrál Danny Ratajský a zahrál to skvěle,“ svěřila se Super.cz k novému videoklipu Fénix, který vypustila do světa. „Pak jsem si říkala, s kým bych si zahrála toho pravého a nemůžu to hrát s nikým jiným než s Ráďou, takže přemlouvání nebylo, on by naopak nenechal nikoho jiného to hrát,“ řekla nám Lucie Bílá.

S partnerem jí to neustále klape a brzy oslaví krásné výročí. „Jsme spolu sedm let a za pár týdnů začínáme už osmý rok a to už je vážné,“ prozradila Lucie, která v doprovodu svého partnera dorazila na charitativní akci, kde se předávaly finanční dary neziskovým organizacím.

„Jsem patronka pojištění pro případy vážného onemocnění. Jsem tady také jako patronka Nového Hára jedné neziskovky, která je podporovaná,“ svěřila se Lucie, která pomáhá naplno už řadu let. „Je to otázka intuice, někdy se stačí podívat na něco, co na mě vykoukne na internetu a já na to hned zareaguji,“ odpověděla zpěvačka na otázku, podle čeho si vybírá, kde a komu bude pomáhat.

Vedle zpěvu se již roky věnuje také výrobě šperků, které prodává na svém webu. „Nepočítám už andělíčky nebo náramky, ale počítám to na vozíky a teď mám ve výrobě 46. invalidní vozík,“ řekla zpěvačka. ■