Podívejte se, jak vypadá český hlas Jessiky Fletcher. Mám pocit, že byla Angela moje sestra, říká Hana Talpová

„Vzpomínám na to s velkou láskou a je mi strašně líto, že paní Lansbury už odešla z tohoto světa. Seriál To je vražda, napsala jsem milovala a miluju ho do dneška. I když já ho teď teprve sleduji, protože jsem dříve tak strašně pracovala, že jsem ho nikdy neviděla. Když teď mám čas, tak se na to mrknu,“ svěřila se Talpová Super.cz.

Paní Talpová navíc přiznala, že legendární britsko-americká herečka se jí velmi dobře a snadno dabovala. „Přišlo mi, že jsme stejná krevní skupina. Od prvního dílu to její „ehm“ atd., ty její citoslovce, ty mi přišly tak přirozené, že jsem vůbec nemusela hrát. Měla jsem pocit, že je to moje rodná sestra. Je to blbé takhle říkat, aby si někdo nemyslel, že jsem nafoukaná, ale opravdu jsem to dělala moc ráda.“

Angele Lansbury propůjčila hlas i v legendárním animovaném filmu Anastasia, kde obě namluvily Císařovnu, která pátrá po své zmizelé vnučce a čeká na ni v Paříži. Jednu z posledních filmových rolí přijala Angela ve snímku Mary Poppins se vrací, kde si zahrála prodavačku na pouti, která prodává kouzelné létající balónky. I v tomto snímku promlouvá k českým divákům hlasem Hany Talpové. Naopak dětem se tato dabérka pro změnu vryla do paměti jako český hlas čarodějnice Uršuly v seriálu Malá mořská víla.

