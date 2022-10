Jitka Asterová prozradila tajemství svého vzhledu: Na rozdíl od kolegyň na sebe mám čas!

Jitka Asterová Super.cz

Oblíbená moderátorka Jitka Asterová (62) dbá na originální outfity. To, co si zrovna bere na sebe, velmi řeší, a jak sama říká, naštěstí má spoustu času jen sama pro sebe.

„Mám své dopolední kolečko, které zahrnuje jógu, péči o pleť, té se věnuji tak půl hodiny denně. Pak se učím anglicky, teprve poté se nasnídám a pak se připravuji do rádia. Moje kolegyně asi tak moc neřeší, co si vezmou na sebe. Na rozdíl od nich mám spoustu času na sebe. Nejsem tak vytížená. Mám na sebe teď opravdu čas, jaký jsem nikdy neměla,“ svěřila se Super.cz.

Po pracovní stránce Jitku nejvíce zaměstnává road show Sirény na cestách. Společně s Lindou Finkovou (54) a Sandrou Pogodovou (47) objíždí česká města a baví diváky.

„Máme za sebou šest repríz. Musím říct, že jsme strašně překvapené, že je úplně všude narváno, a strašně nás to baví. Pokaždé se vypráví nové historky a připravujeme i speciální vystoupení 7. 12. v Divadle Broadway,“ zve naše čtenáře.

Nedostávají se dámy někdy do bodu, že by se nejraději navzájem zabily? „Nejste první, kdo se na to ptá, ale překvapivě ne. Máme totiž spolu roční zkušenost z rádia, kde jsme vysílaly, takže se spíš příjemně překvapujeme,“ dodala se smíchem Jitka Asterová, se kterou jsme si povídali na křtu nové knihy Bořka Slezáčka. ■