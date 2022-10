Rozdrcená kost v noze, úplně zdeformovaný nehet! Ivana Jirešová promluvila o následcích vážného zranění

Ivana Jirešová Super.cz

"Kost se rozdrtila, nehet uletěl. Bylo to takové mučení jako ve středověku. Pan primář mi nehet přišil, po roce se obnovil, ale nevypadá vůbec hezky," řekla Super.cz Ivana, která i po tak dlouhé době promluvila o následcích.

"Nehet je úplně zdeformovaný. Snažím se to maskovat, protože chodím na jógu, která se většinou cvičí v plavkách, jsem denně v divadle," vysvětlila s tím, že musí chodit často na pedikúru a na nehty si nechává dávat gel lak.

"Skvěle to zakryje, není vůbec nic vidět. Měla jsem ze začátku strach, protože se ten gel musí vždycky zbrousit. Ale je to skvělý," dodala herečka, která momentálně v Divadle Broadway zkouší muzikál Okno mé lásky. "Tam mám zase scénu, kdy padám nejištěná zezadu ze tří metrů. Tak doufám, že tentokrát to přežiju ve zdraví a nic se mi nestane," uzavřela Jirešová. ■