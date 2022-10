Na konci 6. měsíce těhotenství ukázala zpěvačka italského původu obří bříško! A to přibrala necelá čtyři kila

Genny Ciatti Super.cz

"Měla jsem hodně náročný začátek těhotenství, měla jsem nechuť k jídlu, nebylo mi dobře. Hodně jsem zhubla. Teď už je to dobrý," řekla Super.cz Genny, která má nyní nahoře teprve necelé čtyři kilogramy.

Genny se těší na druhého potomka. Její děti od sebe bude dělit rok. "Nevím, jestli se na to dá připravit. Kamarádky, co mají děti takhle kousek od sebe, mi říkají, že se mám připravit, že první rok bude příšernej. Pak už to bude jen a jen lepší," krčí rameny.

Minulý víkend se rozloučila s divadlem. "Odehrála jsem Děti ráje, během víkendu už mi ale bříško vyskočilo, byl trošku problém to zakrýt. Ale ještě to šlo. Teď už jdu na divadelní mateřskou," dodala Genny na akci, kde se ochutnávali bagely, které připravil šéfkuchař, který se pyšní michelinskou hvězdou. ■