Jak pokračuje rozvod s režisérem Jiřím Adamcem? Bývalá mluvčí vlády na to má jasnou odpověď

Jana Adamcová Super.cz

Bývalá mluvčí vlády, moderátorka Jana Adamcová (50), se rozvádí s režisérem Jiřím Adamcem (74). O rozpadu manželství prý toho ale bylo napsáno dost, že nechce přilévat olej do ohně.

"Nechci to už komentovat," řekla Super.cz Adamcová. Mimo kameru pak upřesnila, že rozvedenou paní ještě není.

A je už v životě bývalé sportovní moderátorky, který působila také jako mluvčí vlády, nová láska? "Jsem teď spokojená, cítím se dobře," usmála se moderátorka na křtu kuchařky Vyladěno na talíři, kterou napsala nutriční specialistka Lada Nosková. Právě ona nyní Adamcové pomáhá dostat se zase do formy.

"Měla jsem za sebou náročnější období, co se týče kondice, teď se do toho pomalu vracím. Knížka pro mě bude inspirací, s Ladou se pomalu scházím. Začala jsem zase cvičit. Několik let jsem provozovala rychlou chůzi, chybí mi kondice. Ruce nejsou vycvičený, vracím se i k józe a fitku," dodala moderátorka. ■