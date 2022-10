Trojnásobná máma Ornella Koktová se odvázala: Odhodila podprsenku a ňadra si přelepila páskou

Ornella Koktová Foto: archiv O. Koktové

„Když jsem tenkrát po porodu s Lili měla ty šílené komplikace a skončila jsem na 17 dnů na JIP, byla jsem opravdu na pokraji smrti a kapali do mě třeba i 7 kapaček najednou. A když bylo nejhůř, morfium. Potom, co jsem ho v sobě měla, se mi zdál sen, a byl to právě nápad na tyhle prsní pásky,“ svěřila se Super.cz modelka a manželka Josefa Kokty, která dala na odiv svůj bujný dekolt.

„Na svých sítích mám hlavně ženy a z toho mnoho maminek. A to byl samý dotaz typu. Po dětech máte taková prsa? Byla jste na plastice? Wow - jak to děláte?! To je matka 3 dětí?“ svěřila se Ornella s tím, že jejím trikem na pevná prsa je právě páska. „Co mě na tom nejvíc baví, je to, že tohle dodá ženám pocit totální sebejistoty a zvýší jim to sebevědomí. Přesně to, co jsem prožívala já,“ svěřila se Ornella Koktová, která se hlubokých dekoltů rozhodně nebojí. ■