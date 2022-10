Co se mohlo stát? Dcera Paula Walkera Meadow propukla v neutišitelný pláč v restauraci s manželem

Meadow při obědě s manželem neudržela slzy a musela odejít. Profimedia.cz

Třiadvacetiletá modelka si s manželem dávala oběd v restauraci a povídali si. Meadow působila velmi vážně a najednou se jí do očí začaly hrnout slzy, snažila se je sice zadržet, ale to se nakonec nepodařilo. Krátce na to se zvedla od stolu a odešla. Emoce ji natolik zmohly, že propukla v pláč přímo na ulici. Za restaurací se posadila na chodník, utírala si potoky slz do mikiny, ale snažila se uklidnit.

Na jediné dítě hollywoodského herce Paula Walkera, který v roce 2013 v pouhých čtyřiceti letech tragicky zemřel při autonehodě, byl opravdu smutný pohled. Meadow se snažila kočírovat své emoce, a když se jí to aspoň trochu povedlo, vrátila se zpět ke stolu.

Ještě v neděli přitom Meadow popřála svému muži krásné výročí, když ke společné fotografii připsala zamilované vyznání: „Šťastné výročí, má lásko! Je to už rok, co jsme se vzali.“ ■