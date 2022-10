Agáta Hanychová se pochlubila rostoucím bříškem: Třetí měsíc těhotenství u někoho vypadá jako pátý

Agáta Hanychová Michaela Feuereislová

„Já teď musím hodně ležet. Myslím, že spousta žen chápe, co mi je, a nemusím to více vysvětlovat. Prostě musím hodně ležet a uvidíme, jak to všechno dopadne, musíme to nechat na přírodě,“ řekla ke svému zdravotnímu stavu.

Agátě je nyní lépe, a tak fanouškům ukázala, jak už má velké těhotenské bříško. Inspirovala ji k tomu zpěvačka a herečka Eva Burešová, jež ukázala svůj „pupek“ po porodu.

„Skvělý nápad, fotky po porodu dohledám, ale třetí měsíc těhotenství u některých vypadá jako pátý,“ ukázala u sebe Agáta, jež tak stejně jako Burešová chtěla poukázat na to, že ne každá žena má v těhotenství nebo krátce po porodu jen malé bříško.

Agáta bříško ani váhu v požehnaném stavu rozhodně neřeší a dopřává svému tělu vše, o co si říká. Dietami se ostatně může trápit až potom. Pokud bude samozřejmě chtít. ■