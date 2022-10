Modelka chce dražit své tělo k oplodnění: Mám krásné geny, chci masově rodit děti cizím mužům, říká

Amy Kupps Profimedia.cz

Amy tvrdí, že ji díky pěknému vzhledu už mnoho mužů oslovilo za účelem zplodit s ní dítě, chtěla by tedy masově produkovat potomstvo, protože si myslí, že na světě bude líp, když „po něm budou chodit krásní lidé“.

Ráda by měla až 25 dětí s různými muži. „Chci se stát náhradní matkou a produkovat krásná miminka. Není nic takového jako ošklivé dítě, ale existují oškliví dospělí,“ sdělila americkým médiím rodačka ze Severní Karolíny.

Svou dělohu plánuje dražit a zájemci s nejvyšší nabídkou ji pak poskytne pro zplození potomka. „Chci odnosit hodně dětí, ale ne víc než 25. To je můj limit. Až vyrostou, budou mít samy krásné děti a cyklus bude pokračovat,“ míní.

Modelka pevně věří, že nezáleží na vzhledu otce a že její geny jsou dostatečně silné. „Určitě jim předám své krásné oči, vlasy, ostré rysy v obličeji, rychlý metabolismus a inteligenci,“ je přesvědčená.

„Kdyby o sebe lidé víc pečovali, cvičili, jedli zdravě, nebyli by tolik ve stresu. Měli by větší sebevědomí, našli by si partnery a dělali lepší životní rozhodnutí,“ dodala Amy, která čeká prvního potomka se svým bývalým studentem, s nímž otěhotněla náhodně po proflámované noci.

Není to poprvé, co modelka budí pozornost svými vyhraněnými názory. Už dříve upoutala tvrzením, že spí záměrně s ženatými nebo zadanými muži. A také zastává názor, že si za nevěru jejich partnerky mohou samy. Nezbývá než popřát Amy, a především jejím budoucím potomkům, mnoho štěstí. ■