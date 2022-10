Známá zpěvačka si vydřela figuru k dokonalosti: Tyhle šaty by si nemohl dovolit snad nikdo jiný než ona

Rita Ora Profimedia.cz

Přestože je Rita Ora (31) čerstvě vdanou paní, večírků se rozhodně vzdávat nehodlá, a to i přesto, že její vyvolený Taika Waititi je jako filmový režisér hodně zaneprázdněný, a na akce ji tak téměř nedoprovází. Jen co se Rita vrátila z pobytu na Novém Zélandu zpět do Londýna, zamířila na akci BYREDO Eyes Closed Dinner v šatech, které si může dovolit opravdu jen málokdo…

Model zdůrazňoval téměř vše, na čem zpěvačka kosovského původu poslední měsíce tak dře – dlouhé svalnaté nohy, ploché bříško i vypracovaná ramena.

Interpretka hitů Hot Right Now, For You nebo Let You Love Me si poslední dobou v podobně střižených modelech doslova libuje. Rovněž starorůžové minišaty značky Poster Girl, v nichž se předvedla před pár dny na Instagramu, v kombinaci s patchwork kozačkami nad kolena byly něčím, na co si jen tak někdo netroufne. Však posuďte sami… ■