Jak to dělá? Herečka Lucie Benešová (48) jako by mládla. A to už je pyšnou babičkou

Lucie Benešová Super.cz

V dubnu letošního roku se Lucie Benešová (48) stala babičkou. Její dcera Sára porodila holčičku Melánii. Teď se oblíbená herečka objevila ve společnosti, ale že je babičkou, by nikdo nehádal. Jak to dělá, že vypadá stále lépe?



„Vnučka přišla docela brzo, tak to zas takový umění není. Stala jsem se babičkou v necelých padesáti, tak je to jiné, než když děti s vnoučaty otálí. Když syn bude mít dítě později, tak to bude vypadat určitě jinak,“ řekla se smíchem Super.cz.