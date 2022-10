Chtěla jsem rodinu i děti! Kamila Nývltová promluvila o důvodech rozpadu šestiletého vztahu

Kamila Nývltová Super.cz

"Cítím se fajn, mělo se to tak stát. Každý jsme chtěli jít jinou cestou, čekali jsme něco jiného. Je mi to líto, ze začátku si to vždycky malujeme jinak. Ale mám se hezky, zaměřuju se hodně na práci," řekla Super.cz Kamila.

Plánovali rodinu i svatbu. "Oba jsme mluvili o svatbě, o rodině, ani nevím, co byl ten pravý důvod rozchodu, ale spíš jsme začali žít jako kamarádi," doplnila zpěvačka s tím, že pejsek, kterého si společně pořídili, je nyní v její péči.

Je připravená na novou lásku? "Nového partnera nemám a ani nemám náladu si někoho hledat. Je to pořád čerstvé. Chci být chvíli sama. Byla jsem ve vztahu šest let a potřebuju trošku nabrat nový vítr do plachet," vysvětlila Kamila, která nyní připravuje vánoční koncert, který se uskuteční již 10. listopadu v Praze. ■