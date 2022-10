Perličky z natáčení Pane, vy jste vdova! Pan Tau zahrabaný v záhonu i strach ze zloby soudruhů

Vladimír Menšík a Helena Růžičková ve filmu Pane, vy jste vdova! Foto: Prima Max

„Kdo dělal žaludek?“ „Já, prosím...“ „To jsem si mohl myslet... jak vás mohlo napadnout dát tam bachor, čepec, knihu a slez? Vždyť by přežvykovala! Abych z vás neudělal nezaměstnaného!“ nebo: „Manžela jsem utloukla pánví, pak byl ten fořt, varhaník a výčepní... Celkem čtyři vraždy, ale sadistický! Stačilo říct: Zavři oči, brouku – a fik!“

To jsou jen některé z mnoha nesmrtelných hlášek, jimiž je protkána bláznivá komedie „Pane, vy jste vdova!“, kterou v roce 1970 přivedl na plátna kin osvědčený tvůrčí tandem Václav Vorlíček (✝88) a Miloš Macourek (✝75).

Hvězdy nikdy nelžou

Příběh se odehrává ve fiktivním středoevropském království, jemuž vládne osvícený král Rosebud IV. (Jiří Sovák ✝79). Komplikovaná zápletka se opírá o tamní obdivuhodné výsledky v oblasti transplantací, kdy schopnost přemístit mozek do libovolného skutečného či umělého těla způsobí, že se naplní neuvěřitelná předpověď astrologa Stuarta Hamplea (Jiří Hrzán ✝41).

Hvězdy totiž nikdy nelžou, takže Hample bude nejdříve zabit, pak zachráněn svým přítelem Bobem, potom se stane vdovou, a nakonec se ožení s půvabnou herečkou Molly.

Film bodoval i ve světě

Crazy komedie plná absurdního černého humoru je zdařilá i díky skvělým výkonům našich předních herců, ať už jde o Ivu Janžurovou (81), Jana Libíčka (✝42), Vladimíra Menšíka (✝58), Helenu Růžičkovou (✝67), Čestmíra Řandu (✝62), Petra Cupáka (✝64) nebo Olgu Schoberovou (79).

Film, o kterém režisér Vorlíček prohlásil, že je jeho nejoblíbenější, se líbil i ve světě – dokonce zvítězil na 9. mezinárodním festivalu vědecko-fantastických filmů v Terstu.

A Iva Janžurová, která se v něm předvedla v trojroli Evelyny Kelettiové, převtěleného astrologa a šíleně vražedkyně Stubové, na festivalu obdržela také cenu Stříbrný asteroid pro nejlepší herečku.

Zajímavosti z natáčení

Název, pod jakým film známe dnes, nebyl první volbou. Zvažovalo se „Proboha, snědli jsme paní Kelettiovou!“, „Pane, vy jste dvojnásobná vdova!“ nebo „Ledvinky paní Steinerové.“ Pracovní název snímku pak zněl „Kdo chce zabít krále?“

Roli krále Rosebuda IV. nabídli filmaři Václavu Voskovi (✝63), který ji ale odmítl. Postavu Kelettiové měla původně hrát Jiřina Bohdalová (91). Z jejího obsazení sešlo jen proto, že hrála v dramatu Ucho (1970) a u soudruhů měla problém.

Nezapomínejme, že vše se odehrávalo v době počínající normalizace. Však také Macourek odmítl jít před filmovou schvalovací komisi, ve které seděli samí kovaní soudruzi – prý by to nezvládl psychicky. Tvůrci si ale do posrpnového vývoje přesto nenápadně rýpli a proti vpádu okupačních vojsk v roce 1968 protestovali motivem zrušení armády.

Záběr s useknutou rukou krále Oskara XV. (František Filipovský ✝86) natočil Vorlíček až dodatečně na vypůjčenou kameru. Nebyl si totiž jist, zda diváci v jiných koutech světa unesou vtip, v němž z useknuté ruky vytéká modrá krev. Jeho obavy se naštěstí nepotvrdily.

Při natáčení si užil své představitel průmyslníka Alfréda Kelettiho Otto Šimánek (✝67), kterého diváci znají také jako pana Taua. Během natáčení trikového záběru jeho useknuté hlavy ho filmaři zahrabali do záhonu. Nevšimli si ale, že je plný rezavých mravenců. Scéna se točila asi půl hodiny a nebožák měl za tu dobu úplně rudý krk od jejich kousanců! ■