Mariah Carey (53) šokovala v průsvitných šatech a tangách. Podprsenku nechala na hotelu!

Bryan Tanaka i bodyguard byli zpěvačce nápomocni... Profimedia.cz

Interpretka zřejmě nejhranější vánoční písně All I Want for Christmas Is You či hitů Without You, Hero či Fantasy na sobě měla průsvitné šaty, pod něž si vzala pouze titěrná tanga, která se jí pod šaty zřetelně rýsovala. S výběrem podprsenky si pak hlavu nelámala vůbec…

Maminka již jedenáctiletých dvojčat Moroccana a Monroe, která má se svým exmanželem a proslulým hollywoodským 'rozsévačem' Nickem Cannonem, se při chůzi ze schodů nechala přidržovat Bryanem a z druhé strany i svým bodyguardem.

Ještě předtím, než usedla do přistaveného vozu, si zájem fanoušků o svou osobu maximálně užívala. Rozdávala úsměvy na všechny strany, mávala na ně a posílala vzdušné polibky... Téhle zpěvačce zkrátka pozornost nikdy nevadila a i po více než třiceti letech v branži si ji vychutnává plnými doušky... ■