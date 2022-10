Hvězdu (24) sociálních sítí obvinili z vraždy přítele (22): Kvůli rozchodu skončil mladík s nožem v srdci

Bradleyho Lewise měla zabít jeho přítelkyně poté, co se s ní chtěl rozejít. Profimedia.cz

Čtyřiadvacetiletá modelka Abigail White, která samu sebe nazývá ‚fake Barbie‘ (falešná Barbie), stanula před soudem jako obviněná z vraždy svého přítele Bradleyho Lewise. Toho měla letos v březnu bodnout do srdce během hádky poté, co s ní chtěl partner ukončit vztah.

Rozepře začala již v baru Horseshoe v Kingswoodu, kde dvojice 25. března popíjela, uvedl Bradleyho kamarád Alfie Pike, který za nimi do podniku přijel, aby je odvezl domů. Bradley mu měl říct, že "až dorazí domů, bude mrtvej". Zřejmě měl již v plánu se té noci s partnerkou rozejít a tušil, že její reakce nebude zrovna klidná. Z toho, jak moc předpověděl následující scénář, až mrazí.

Doma se skutečně rozpoutala velká hádka, načež sousedé slyšeli hysterický křik a poté zběsilé volání o pomoc. Do domu rychle přiběhla sousedka Laura Cundy, která uviděla zakrváceného Lewise ležet na zádech v kuchyni a nůž od krve na radiátoru. White mezitím křičela, aby ji Bradley neopouštěl.

Sousedka si všimla jeho mělkého dýchání, a tak ihned volala záchranku a mezitím se snažila krvácející ránu v srdci zastavit nalezeným tričkem.

Když se zeptala White, co se stalo, ta řekla, že si to Bradley udělal sám. „Nebyly tam žádné slzy, žádné zhroucení, jen utvrzování v tom, že si to udělal sám,“ řekla u soudu žena, které se nakonec ani přes velkou snahu muže naživu udržet nepodařilo.

White popírá vraždu, ale přiznala se k zabití na základě snížené odpovědnosti. Soud stále pokračuje. ■