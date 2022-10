Lucie Vondráčková po odhalení vztahu s mladším zápasníkem: Zpěvačka vypadá fantasticky a září jako sluníčko

Lucie Vondráčková Michaela Feuereislová

Na otevření nového obchodu internetového řetězce s oblečením dorazila s kamarádkou. A nutno říct, že jen zářila. Ve fialovém kalhotovém kostýmku jí to neuvěřitelně slušelo a rozdávala úsměvy na všechny strany. O vztahu s o 18 let mladším bijcem zatím mluvit příliš nechce, zatímco zápasník MMA, který však chce, aby fanoušci neřešili jeho soukromí, už promluvil. „Hlavně chci být známý jako zápasník, ne jako něčí partner nebo přítel,” svěřil se Super.cz.

Zpěvačka je v posledních měsících neustále v pracovním nasazení a vedle péče o syny se také připravuje na návrat na divadelní prkna. Po patnácti letech se vrací k činohře a brzy ji čeká v Divadle Palace premiéra představení Štěstí. Nedlouho poté ji čeká návrat také do muzikálu, a to v Divadle Broadway do představení Janka Ledeckého Vánoční zázrak. „Miluji Vánoce, mám ráda Jankovy vánoční písničky a ráda dělám věci pro děti, to se nedalo odmítnout,“ svěřila se Super.cz Lucie, která se do divadla vrací i kvůli synům.

„Kluci mě neviděli, znají mě jako dabingovou herečku, možná viděli nějakou pohádku, ale na jevišti ještě ne,“ prozradila zpěvačka. Uvidíme, zda zápasník MMA, kterým se Lucie zatím chlubí jen na Instagramu, půjde zpěvačku na jednu z jejích blížících se premiér podpořit. ■