Taťána Kuchařová se opět pustila do Brzobohatého. Slova o lžích a manipulaci. A prý ho ještě chrání!

Taťána Kuchařová Michaela Feuereislová

Samotný rozpad manželství byl pro ni těžkou zkouškou. Dohromady spolu byli osm let a modelka stále tvrdí, že se teprve loni v prosinci dozvěděla, že má její muž někoho jiného. I s odstupem času svého exmanžela označuje za lháře.

„Až když jsem potom postupně prozírala a zjišťovala jsem, jak lže a manipuluje se mnou, až tehdy mi všechno začalo docházet. Toxické osoby věří svým vlastním lžím a iluzím,“ nechala se slyšet Kuchařová v pátečním Blesk TV magazínu.

Kuchařová navíc naznačila, že o Brzobohatém neřekla všechno a v podstatě ho chrání. „Jsem ráda, že já s jeho problémy už nemusím dál žít. Snažila jsem se mu a nám pomoct. Odvádí se tady celou dobu pozornost od pravé podstaty a pravdy. Musí pro něj být strašně vysilující neustále se přetvařovat a dělat, že ta pravda neexistuje,“ říká Kuchařová.

„Mám s ním soucit, a proto neříkám všechno. A doufám, že si uvědomuje, že ho stále ještě chráním,“ dodala, aniž by naznačila, o co se konkrétně jedná.

Brzobohatý už v květnu slova své bývalé ženy popřel. V prosinci s ní prý už dávno nebyl. „Platí fakta, která byla jasně řečena, tedy že od srpna minulého roku byly rozvodové papíry na stole, od září žiju sám a Daniela ani nikdo jiný toho nikdy nebyl příčinou,“ prohlásil tehdy.

Od té doby se k soukromým záležitostem nevyjadřuje. Zatímco Brzobohatý je momentálně šťastný po boku moderátorky Daniely Písařovicové (43), Kuchařová zatím toho pravého nenašla. Ale o nápadníky nouzi rozhodně nemá.

„Mám mraky nápadníků, někteří mi skládají básničky, písničky, ale to mám za sebou už. Je to ale milé, nechci to shazovat, vážím si toho,“ řekla nedávno Super.cz naše jediná vítězka Miss World. ■