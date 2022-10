I po osmdesátce má energie na rozdávání: Uršula Kluková se objevila ve společnosti a nechyběl její osobitý smích

Uršula Kluková Super.cz

Po pandemii Uršula zase často odjíždí z Prahy do Broumova, kde má menší domek. „Ideální den by pro mě byl, kdybych si mohla ležet v posteli a celý den si číst. Ale to se mi neplní, já pořád uklízím, ale není to nikde vidět. Já, když jsem přijela do domku v Broumově, kde jsem nebyla rok, tak to nebylo vidět a ráda si tam vařím, abych věděla, co jím.“

My jsme si s herečkou povídali na křtu Kalendáře pro pamětníky Aleše Cibulky. Při této příležitosti nám Uršula práskla, že se snaží nezapomínat díky nalepovacím lístečkům. „Mám papírky, na které si píšu různé věci, abych nezapomněla, ale pak nevím, kam jsem si ty papírky dala,“ smála se oblíbená herečka, kterou můžete stále vidět i na divadelních prknech. A to ve hře Dívčí válka v Divadle F. R. Čecha, které působí v Divadle U Hasičů v Praze. ■