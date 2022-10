Roman Šebrle otevřeně o novém vztahu: Na pozornost jsem zvyklý, jen mi vadí, když se o mně lže

Roman Šebrle Profimedia.cz

„Mně to nevadí, jsem zvyklý. Když jsem vyhrál olympiádu, tak ten zájem tam byl taky. Teď je to tedy jiné, pracuji v hlavní zpravodajské relaci a jsem vidět. Člověk si celkově na ten zájem musí zvyknout,“ svěřil se Super.cz.



Když média odhalila, kdo je jeho nová vyvolená a začala lavina informování, Romana to nechávalo chladným. „Vždy se něco napíše. Někdy je to pravda, někdy ne, ale já to nečtu.“

My jsme si s moderátorem povídali na křtu klipu dívčí skupiny Red Zone. Písnička se jmenuje „Cejtíme se skvěle“ a i takhle může Roman Šebrle popsat svůj aktuální vztah. „Nevadí mi, že se o mně píše, ale vadí mi, že se někdy právě nepíše pravda a někdy se lže. Chápu ale bulvár, to je ok, lidi to zajímá.“

