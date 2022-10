Nehnou se od sebe ani na krok: Natálka Grossová po boku influencera Kajumiho jen září

Natálie Grossová a Adam Kajumi Michaela Feuereislová

Není snad akce, kam by spolu nedorazili. Zpěvačka Natálie Grossová (20) vedle influencera a účastníka reality show Like House Adama Kajumiho jen září. Mladá dvojice se tak posledních pár týdnů od sebe nehne ani na krok.

Jinak tomu nebylo ani na otevření prodejny s oblečením, kam vyrazili opět společně. Jak nedávno mladý youtuber přiznal, vztah je zatím na začátku a oba si ho užívají. „Vztah je na začátku, zatím je to hezký. Nechceme to pokazit něčím, co by pak mělo devastační následky,“ svěřil se Super.cz Adam Kajumi.

Dvojice se bok po boku objevuje od léta a jejich vztah se posouvá dobrým směrem. Na Natálce je vidět, že prožívá po rozchodu, za kterým, jak přiznala, stála nevěra, šťastné období. Ze špatné zkušenosti se vyzpívala v nedávno uvedeném singlu Probuď se, honey, a jde dál. ■