Její vyřídilku byste chtěli mít: Nejkulatější česká zpěvačka popsala, jak zvládá roli maminky a práci na divadle

Pavlína Ďuriačová Super.cz

„Nestíhám. Jsem člověk, který se permanentně na něco těší. Když jsem doma, tak se těším do divadla a když jsem v divadle, tak zase domů,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která ani přes časový pres neztrácí svou pověstnou vyřídilku. Na zkoušce muzikálu Okno mé lásky se objevila v kostýmu, který i ji samotnou dost baví.

„Zelenou nenosím, mám ji na sobě poprvé v životě a poprvé mám víc než pět vlasů na hlavě. Ta paruka má určitě 4 a půl kila. A jsem zvědavá, jak v ní budu tančit a skákat přes kruh hula hop. Z toho mám noční můry,“ prozradila zpěvačka. V novém představení bude nejen zpívat, a hrát, ale také tančit.

„Pro člověka, pro kterého je na prvním místě zpěv, pak herectví, pak dlouho nic a pak tanec, je to náročné,“ svěřila se Pavlína, která před těhotenstvím radikálně zhubla. Kila chtěla shazovat i nyní, ale kvůli nedostatku času se jí to příliš nedaří. „Poskakování je masakr, není to tanec v mém případě. Je to super, vím o svalech, o kterých jsem nevěděla, že je v těle mám. Co se týče hubnutí, tak to na mě nemá vliv, to je vždy, co se týče stravy. Teď to vypadá tak, že jsem od rána do večera tady nebo s malým a vůbec nejím. Najím se ráno a večer, je to špatně a vím to,“ dodala zpěvačka, která na sobě chce zase zamakat. ■