Má tři vnoučata a čtyři pravnoučata: „Babička“ Heidi Janků předvedla výstavní nohy v krátké mini

Heidi Janků Herminapress

Ač je to neuvěřitelné, Heidi Janků (59) v listopadu oslaví 60. narozeniny. Nestárnoucí zpěvačce, která stále strčí do kapsy i mladší kolegyně, by tento věk věřil jen málokdo. A už vůbec ne to, že je „babičkou“ a má tři vnoučata a čtyři pravnoučata.