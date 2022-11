Téměř v šedesáti si roli tatínka užívá. Miroslav Etzler pobavil historkou, jak se jeho syn naučil mluvit sprostě

Miroslav Etzler Super.cz

"Marně se snažím dobrat toho, co jsme vlastně měli, protože tehdy toho opravdu moc nebylo," zkouší se Miroslav rozpomenout. "Spíš to byly věci, které jsme si sami vyrobili jako kaštanová zvířátka. A když se objevilo nějaké autíčko, tak to byla vzácnost obrovská. Dneska je těch věcí strašně moc. Ta velká kvantita trošku zabíjí jejich fantazii," přemítá herec.

S Miroslavem Etzlerem jsme rovněž probrali jeho rodičovskou roli a herec prozradil, že si čas se svým synem extrémně užívá. Ve výchově se považuje ani za zlého, ni za hodného „policajta“. "Já si myslím, že jsem kompilát obojího, ale spíš rozmazluju," práskl na sebe herec.

Super.cz mimo jiné prozradil, že se Samuelem zažívá i krušné chvíle. "Ve školce už těch slov znají opravdu hodně. Když člověk v nějaké emoci použije ta slova a někdo řekne: „Pšt, je tady Samík,“ tak v tu chvíli on to stokrát víc usadí do toho mozku," vypráví herec. "Pak to velmi často vypadne v nevhodné chvíli, jako třeba u lékařky… když pronese ‚k*rva’ ve chvíli, kdy dostává očkování," směje se Etzler. ■