Hvězdný Saša Rašilov vyvedl krásnou rodinku a prozradil, jestli je přísný rodič

Saša Rašilov Super.cz

Není to tak dávno, co si Saša Rašilov (50) připsal na konto ocenění Thálie, oslavy v rodinném kruhu proběhly ale až o dva dny později. "Oslavili jsme to se zpožděním. Gratulace byly po telefonu, protože jak to tak v našem hereckém kočovném životě bývá, tak moje žena byla na třídenním zájezdu na Slovensku, takže se bohužel nemohla zúčastnit ani toho slavnostního večera," prozradil herec.