Už není takový svalovec jako v 90. letech, ale kočky na něj stále letí: Brendan Fraser se pochlubil krásnou přítelkyní

V 90. letech na něj fanynky letěly díky svalům, pěkné tváři a rolím v trhácích jako Mumie nebo Král džungle. Brendan Fraser (53) od té doby sice dost přibral, stáhnul se do ústraní, ale na charismatu mu to rozhodně neubralo. Kromě toho, že slaví mimořádný úspěch s filmem The Whale, se mu konečně daří i v soukromí.