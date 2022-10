Aneta Krejčíková promluvila o domácím porodu. Partner s tím měl velký problém, přiznala

Aneta Krejčíková Video: Televize Seznam

Ze samotné Anety Krejčíkové je dnes už také dvojnásobná maminka. Její druhé dítě se přitom narodilo doma. „Toničku jsem rodila doma. Byl to druhý porod a všechno jsem naplánovala. Moje máma i babička měly traumatické porody a celý život jsem to slyšela, jak je to strašný. Tu kletbu jsem prostě chtěla už zlomit a podařilo se to. S domácím porodem měl můj partner velký problém. Nesouhlasil s tím. Kdyby to byl můj první porod, tak se do toho taky nepustím, ale u toho druhého jsem to už cítila jinak,“ řekla Krejčíková v pořadu Moje místa, který diváci na Televizi Seznam uvidí ve středu večer.

Krejčíková v pořadu také zavzpomínala na to, jak se jí ve filmu Poupata hrála role striptérky. Režiséra Zdeňka Jiráska se prý sama zeptala, zda má roli striptérky Terezy volnou.

„Sama jsem se do té role naverbovala. Pak jsme šli se Zdeňkem kouknout do jednoho šílenýho podniku na striptýz. Ale já jsem vlastně léto před castingem strávila v Řecku, kde jsem dělala v klubu, ve kterém byly striptérky. Takže jsem tam ty holky pozorovala a věděla jsem, co a jak se dělá,“ uzavřela Krejčíková. ■