Paris Hilton poprvé promluvila o sexuálním zneužití zaměstnancem léčebného centra pro mládež: Bylo jí teprve 16

Paris Hilton Foto: YouTube Originals/Profimedia

Paris poskytla otevřený rozhovor magazínu The New York Times, detaily svého příběhu pak sdílela i v sérii tweetů.

„Jednou mě z ničeho nic uprostřed noci probudil mužský pracovník, který mě odvedl do oddělené místnosti a provedl mi cervikální vyšetření. Trpěla jsem spánkovou deprivací a byla pod silnými léky, takže jsem nejprve nechápala, co se děje,“ popsala údajný incident.

„Donutili mě si lehnout na stůl, roztáhli mi nohy a vyšetřili. Plakala jsem, když mě drželi, a opakovala ‘Ne‘, ale řekli mi, ať jsem zticha a přestanu se bránit, nebo to bude horší.“

Podle Paris to nebyl ojedinělý incident a nebyla sama, koho se podobné praktiky týkaly. „Opakovaně se to dělo nejen mně, ale i dalším přeživším. Byla jsem znásilněná. Pláču, zatímco to píšu, protože nikdo, speciálně ne dítě, by neměl zažít sexuální zneužití. Ukradli mi dětství. Trýzní mě, že se to stále děje dětem i v těchto dnech,“ dodala na sociální síti.

V září 2020 Paris uvedla svůj dokument This Is Paris, v němž poprvé promluvila o tom, co jako náctiletá ve zmíněném zařízení, kam ji rodiče poslali, zažila.

Bez ohledu na její dokument zhruba na 2000 bývalých studentů z Provo vystoupilo proti škole s tím, že v ní zažili nějakou formu zneužívání. Hilton se svým týmem založila webovou stránku a neziskovou organizaci Breaking Code Silence na podporu nejen těchto obětí. Těm dává prostor pro jejich svědectví a nabízí pomoc na legislativní a edukativní úrovni, stejně jako psychickou podporu.

Zorganizovala také řadu protestů a v neposlední řadě je součástí programu sociální spravedlnosti ve Washingtonu a s týmem právníků se snaží protlačit řadu zákonů, které by ochránily práva nezletilých, na státní a federální úrovni, a zároveň zabránily podobným zařízením, aby rodičům poskytovala neúplné nebo lživé informace o tom, co se za jejich zdmi s dětmi skutečně děje.

V loňském roce Paris spojila síly také s administrativou Joea Bidena a některé zákony se jí už podařilo protlačit. Jak je patrné ze stránek organizace, Paris nejde jen o Provo Canyon School, ale školy a zařízení pro „problémové“ teenagery obecně, po celých USA. ■