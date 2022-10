Moderátor Evropy 2 a krásná Miss slaví rok od svatby. První slova o miminku!

Michaela Říbalová Super.cz

"Řešíme to intenzivně, snažíme se, uvidíme, kdy to klapne," řekla Super.cz Míša a také prozradila, jak s manželem výročí svatby oslavili. "Pro nás je unikátní, že se vůbec potkáme, protože jsme hodně zaneprázdněni. Zašli jsme na večeři, bylo to hezký," usmála se blondýnka.

I když už modeling odsunula na druhou kolej, stále nabídky přicházejí. "Teď jsem měla dvě focení v jeden den. Ale vracet se k modelingu neplánuju. Fotila jsem kabáty, podzim zima, takže ideál, hubnout jsem nemusela," usmívá se.

Postavu prý nikdy moc neřešila. "Akorát před finále Miss, to jsem se hodně snažila. Já si radši chci užívat života, ne jíst jen saláty," dodala. ■