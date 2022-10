S ofinou byste ji nepoznali. Před patnácti lety bodovala v Miss, teď v 35 letech studuje druhou vysokou školu

Veronika Chmelířová Super.cz

"Modeling už není jen to, co mě živí. Vracím se ale na akce, které mám ráda. Úplně jsem neutekla. Teď je zrovna opravdu spousta přehlídek, začala sezóna," řekla Super.cz Chmelířová, která pracuje na zubní klinice. A také se vrátila ke studiu a navštěvuje druhou vysokou školu.

"Začala mi škola, mám toho nad hlavu. Nastoupila jsem na další obor, zahradní krajinná tvorba. Čekají mě ještě dva roky. Jsem už magistra, já se nehoním za titulem. Je to obor, kterému bych se časem chtěla věnovat, moc mě to baví a naplňuje. Našla jsem si to svoje po třicítce, někdo to nenajde nikdy," dodala Chmelířová. ■