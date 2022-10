Štefan Margita stále neviděl muzikál Biograf láska. Ještě se na to necítil, přiznala jedna z hlavních hereček

Kateřina Bohatová Super.cz

Muzikál Biograf láska, který je inspirován písněmi zesnulé Hany Zagorové (✝75), je vyprodaný minimálně až do března. Nejočekávanější divák ale zatím úspěšný počin neviděl. Štefan Margita (66) se v divadle ještě nebyl podívat. Všichni z muzikálu se ho ale nemůžou dočkat.

„Ne, k tomu jsme se ještě nedostali, abychom od něj měli zpětnou reakci. Na premiéru zkrátka nedorazil, necítil se ten příběh vidět. Budeme se těšit, až nastane ta chvíle a moc rádi mu zahrajeme a zazpíváme. Premiéra byla v melancholickém módu a byla velmi úspěšná,“ svěřila se Kateřina Bohatová, která hraje jednu z hlavních rolí.

Pro zpěvačku je nejemotivnější fakt, že tyto písně známe zkrátka všichni. „Ono to je celé velmi dojemné. Nejvíc mě dojímá, když vidím, že to lidi vztahují k těm jejich příběhům, co oni sami zažili při těch písničkách.“

Tvůrci muzikálu se rozhodli přidat další představení, aby muzikál mohl zhlédnout co největší počet lidí. My jsme si se zpěvačkou a herečkou povídali během výstavy obrazů Lucie Volfové. A jak je na tom s malováním sama Kateřina? Kreslí si se svým malým synkem? „Já doufám, že to moje a manželovo neumění malovat náš syn nepodědí a alespoň trochu se přiblíží třeba k těmto obrazům,“ dodala se smíchem Kateřina Bohatová. ■