Eva Burešová vystavila bříško dva měsíce po porodu. A rozhodně se za něj nestydí!

Eva Burešová Michaela Feuereislová

„Já nejsem typ holky, která vám sem bude dávat takové ty “reálné” fotky hned po porodu a kojení, vložek a bůh ví čeho všeho, jen abych vám ukázala, že jsem “taky člověk”,“ říká rázně.

Nyní ovšem krásná Eva udělala výjimku a rozhodla se ukázat něco, za co by se možná kdejaká žena styděla. „Vypadám stále, jako kdybych byla v šestém měsíci, a mně to co? Nevadí!“ hlásá hrdě multitalentovaná Eva a poukázala na fakt, že bříškem se chlubí každá maminka, potom už se ale ke svému tělu staví odmítavě.

„Hrdě vystavujeme těhotenská bříška, ale pak, když nám dají ten úžasný zázrak, co tělo vytvořilo, se za něj stydíme? Neblázni, mámo! Jsi nádherná. Úžasná. Bohyně,“ motivuje Eva Burešová své sledující a snaží se jim dokázat, že žádná žena se rozhodně nemá za co stydět.

„Tohle těhotenství je jiné než to první, tělo se nevrací zpátky tak rychle, ale já mu dávám čas. Dokázalo úžasné věci. Byla jsem 9 měsíců pod takovým tlakem a v takovém stresu, že mu budu vděčná do konce svého života a každou jizvu budu milovat a ctít! A vy ty své prosím taky,“ nabádá další ženy. Herečka dokonce ukázala fotografii, která vznikla pár chvil po jejím druhém porodu a vysloužila si obdiv všech svých fanynek, ale i fanoušků. ■