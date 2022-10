Telefonát s manželkou může být hodně nebezpečný. Marek Taclík byl pak celý od krve

Marek Taclík a Ondřej Pavelka v seriálu Revír Foto: Televize Seznam

„Začalo to ještě před natáčením, dva dny před první klapkou jsem spadnul z kola. Celý jsem se sedřel, nemohl jsem skoro chodit, měl jsem opravdu hodně naražený bok a nevypadlo to vůbec dobře. Bylo to naprosto šílené. Ale pan primář Vladislav Hospodár na Malvazinkách mě dal dohromady a nebýt jeho, tak bychom opravdu netočili. Den před natáčením jsem byl ještě na operaci,“ řekl Taclík, který byl rád, že pád z kola vůbec přežil a nestalo se mu ještě něco vážnějšího.

To ale ještě nevěděl, že zdravotní lapálie budou i nadále pokračovat. „Během následujících tří dnů jsem si vyrazil přední zub. A den nato jsem si zvládnul roztrhnout hlavu o dopravní značku. Takže já jsem byl za největšího smolaře na světě,“ prozradil.

A jak se mu něco takového vůbec mohlo stát? „Telefonoval jsem se svojí ženou a dětma, a abych nikoho nerušil, tak jsem si poodešel na hovor kousek dál. No a přehlédnul jsem dopravní značku ukazující směr na Rakovník. Měla ostré hrany, takže mi roztrhla hlavu. Ale naštěstí to nebylo nic vážného, jen jsem byl prostě celý od krve. Ale šití nebylo nutné,“ dodal.

V seriálu Revír na něm ale diváci téměř nic nepoznají. Až na jednu maličkost. „Diváci si budou moci všimnout, že mám v mnoha záběrech čepici. Důvod je jasný,“ smál se.

Jak už název napovídá, seriál Revír bude z mysliveckého prostředí. A na co se diváci mohou těšit?

Členové nejstaršího mysliveckého spolku v zemi čelí nejen divoké zvěři a milostným vášním, ale i mnohem horším katastrofám. Jejich revír je totiž ohrožen pytláckými investory. Parta nimrodů se tak musí spolehnout na starou loveckou moudrost, která jediná je může přivést na cestu k záchraně milovaného revíru.

Kromě Marka Teclíka si v seriálu zahrají také David Prachař, Linda Rybová, Jaromír Dulava nebo Jitka Sedláčková. Na obrazovkách Televize Seznam se objeví na jaře příštího roku. ■