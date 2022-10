Fanynky mají šanci: Představitel Jakuba Mázla z Ordinace je po rozchodu s kolegyní stále single

Ladislav Ondřej Super.cz

Televizní diváci vídají Ladislava Ondřeje (31) na obrazovkách už 15 let v roli Jakuba Mázla. Hvězda Ordinace v růžové zahradě, ale není jen seriálovým hercem. My jsme ho potkali během dětského představení Trapas nepřežiju, které hraje po boku Michaely Dolinové již 10 let.

„Je to skvělé. Tohle představení hrajeme s Míšou již 10 let. za tu dobu se změnilo a různě si ho upravujeme. Je to pro starší děti, chvilinku dělají bordel, a když zjistí, že se tomu mohou zasmát, tak přistoupí na naši hru a je to super,“ svěřil se herec a seriálový syn Čestmíra Mázla, kterého hraje Petr Rychlý. „Nedělám jenom Ordinaci, mám toto představení a další. Teď točím s Tomášem Magnuskem seriál, měl bych točit celovečerní film Ležáky, na to se moc těším,“ dodal herec.

Je to několik měsíců, co Ladislav Ondřej randil se svou kolegyní, herečkou Bárou Jánovou. Nás zajímalo, zda už je v jeho životě po rozchodu nová žena, nebo mají fanynky šanci. „Myslím, že člověku samotnému občas lépe jest, tak já si to teď užívám,“ prozradil Ladislav Ondřej s tím, že seznamovat se dá i na sociálních sítích, příliš tomu ale neholduje.

„Samozřejmě, Instagram funguje docela dobře, je to moderní seznamka. Už jsem to využil, občas je to překvapení, ale většinou to bylo fajn. Na Instagramu jsou všichni happy, ale ne vždy je to pravda,“ prozradil nám Ladislav Ondřej. ■