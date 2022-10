Rocker Petr Janda odpočívá prací, rodinu ale o dovolenou neochudí. Nejradši to má na Floridě

Petr Janda Super.cz

„Chodím sem a jsem vždy překvapený, jak je to pěkné. Mám z toho obrovskou radost. Ani jsem netušil, že bych se mohl dožít takhle pěkného muzikálu,“ svěřil se Super.cz Petr Janda, který koncertuje takřka ob den.

Na odpočinek mu příliš času nezbývá, to však zpěvákovi nevadí. „S odpočinkem to mám trochu jinak, nejvíce si odpočinu, když brnkám na kytaru nebo když něco skládám, to mě hrozně baví. Dokonce mě baví i koncert, to je také pro mě odpočinek. Nemám rád administrativní věci jako platit účty a brát telefony, ale muzika mě baví, při ní si odpočinu nejlíp,“ svěřil se Janda.

Rodinu ale o dovolenou neochudí. „Jedeme na týden do teplých krajin. Mezi námi, já bych nejel. Ale děti mají volno ve škole, tak jsem se uvolil, že pojedu s nimi. Tak si beru knížky a budu si tam na pláži číst a holky budou chodit po zábavních parcích. Já bych to klidně vynechal,“ prozradil Janda.

Co se cestování týče, nejraději létá na oblíbenou Floridu. „V únoru jezdíme na Floridu, tam to mám rád. Je tam úžasná česká komunita, na každém rohu je známý. Je tam úžasné počasí a jsem tam zvyklý,“ dodal. ■