Hezoun z Devadesátek Kryštof Bartoš se setkal se svým dětským idolem Bárou Basikovou. A poslal omluvu Emmě Smetaně

Kryštof Bartoš se setkal se svou dětskou platonickou láskou Bárou Basikovou

Díky roli v minisérii Devadesátky se z Kryštofa Bartoše téměř přes noc stal známý a obdivovaný herec. Dodnes vstřebává tu slávu, kterou mu role z minuty na minutu dala. „Nejdřív to bylo děsivé, blesky mě najednou oslňovaly. Lidé přede mě dávají mikrofon, ať mluvím za sebe, nikoli za postavu, ale člověk si zvykne na všechno . Teď už jsem s tím víceméně v pohodě,“ svěřil se Super.cz.

A díky tomu, že už je zvaný jako osobnost na různé akce, se mu splnil další sen. Osobně se setkal se svojí platonickou láskou, kterou jako malý obdivoval. Se zpěvačkou Bárou Basikovou (59). „Já měl jako idoly spíš chlapy, kterým jsem se chtěl vyrovnat, ale je to super se seznámit jako rovný s rovným na tom pomyslném mediálním Olympu. Je to zvláštní pocit, když jsem ji obdivoval v první třídě, a teď vedle toho člověka stojím. Stát na podiu a potřást si s ní rukou. Je to hezké, takový splněný sen,“ neskrýval herec své nadšení.

Jednou o ní napsal dokonce domácí úkol. Měli totiž napsat větu, jejíž všechna slova měla začínat na stejné písmeno. „Byla to aliterace na písmeno B a já napsal Bára Basiková bouchá býka botou,“ smál se herec.

Kryštof nedávno přiznal, že je šťastně zamilovaný. Jeho srdce získala charismatická herečka Martina Babišová a úžasně jim to klape. „My s Martinou máme dost poťouchlý smysl pro humor a neustále si děláme z něčeho srandu,“ dodal Kryštof, kterého už brzy uvidíme v připravovaném seriálu TV Nova s názvem Táta v nesnázích, a připojil omluvu Emmě Smetaně, ze které si z partnerkou trochu vystřelili. O co šlo, se podívejte v našem videu. ■