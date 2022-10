Kdo je to roztomilé batole? Vylíhla se z něj půvabná hlasatelka, hrála ve filmech, teď i v divadle

Asi těžko uhodnete, čí je ta roční rozčepýřená hlavička se zvídavým kukučem? Foto: soukromý archiv M. Tomsové

Pak se z hecu přihlásila do Československé televize na konkurs, kterého se zúčastnilo 500 dívek a dva kluci, a byla přijata. Psal se rok 1977. A z téhle půvabné, okaté brunetky se stala jedna z nejvýraznějších televizních hlasatelek. Její kultivovaný projev si zamilovali nejen diváci, ale i posluchači rádia.

Po odchodu z televize moderovala Dámský klub na Frekvenci 1, namlouvala různé komentáře a reklamy, působila v dabingu. Na Primě uváděla i Prima jízdu. Řeč je o Marii Tomsové, která letos v červnu oslavila sedmdesátku.

A protože si pěknou dívku oblíbila kamera již v době jejích studií, kdy si přivydělávala jako modelka, má za sebou i filmové roličky. Pro Super.cz zavzpomínala na tu první. Postavě ve filmu Nerozumný genius – A. Skrjabin (1980) se hodně bránila.

Režisér Petr Weigl si ji vybral pro podobu s Marusjou, žačkou a později milenkou Skrjabina. S hercem Milanem Kňažkem měli odehrát milostnou scénu. „Mně to připadalo spíš jako spartakiáda, režisér Weigl nám udílel pokyny: Doprava, doleva, žužlej jí ouško a podobně,“ směje se.

To už byla vdaná za černovlasého, vysokého právníka Miloše, nadšeného basketbalistu. Dohromady je dal její pedagog a jeho spoluhráč, psycholog Petr Šmolka, protože usoudil, že by se k sobě hodili. A manželství trvá 46 let. Manžel je pro ni i jakousi výstupní kontrolou a inspirací pro její krátké nedělní fejetony pro ČRo Pardubice. Ty by měly v únoru vyjít knižně.

Jedním z koníčků Marie Tomsové je ochotnické divadlo. Se souborem Merlot chystají na 17. října v pražském Divadle Karla Hackera po tříleté kovidové pauze obnovenou verzi černé komedie Jezinky bezinky.

Kromě zájezdového vzpomínkového pořadu s kolegyní Saskií Burešovou a Alexandrem Hemalou má novinku S vámi mě baví svět. Povídá si s hercem Pavlem Novým z legendární komedie a muzikanti Rosťa Máca a Břéťa Čaňo jim k tomu hrají a zpívají. ■