Jitka Boho se podělila o fotky z porodního sálu: Synek dal modelce pořádně zabrat

Jitka Boho Foto: archiv Dívka roku

S fanoušky se podělila i o fotky z porodního sálu, které popsala slovy: „Byla to makačka, ale měla jsem tam opravdové anděle.“

Těmi měla na mysli svého porodníka, porodní asistentku a partnera Tomáše Hřebíka. Tadeášek se narodil téměř čtyřkilový a podle maminky to byla makačka i pro něj.

Naštěstí jsou ale oba v pořádku a jistě se těší domů na Jitčinu starší dceru Rosalii, kterou má z manželství s bubeníkem Lukášem Boho.

Bývalá královna krásy a zpěvačka děkovala i partnerovi za krásného synka. O tom, že bude skvělým otcem, vůbec nepochybuje.

„Tomáš mi hrozně připomíná mého taťku, takže nějaký povahový rysy mi přijdou dost podobný. A myslím si, že to bude s dětmi umět. Rozumí si s Rosálkou, mají moc hezký vztah. A není to takový hrotitel, abych tak řekla, že by něco moc prožíval,“ svěřila už před časem Super.cz. ■