Jak se vám líbí utajovaný syn Schwarzeneggera? Předvedl svaly jako Barbar Conan a boduje i v taneční soutěži

Svaly chtěla po Josephovi předvéct i moderátorka soutěže Tyra Banks. Profimedia.cz

Už ve svých čtrnácti letech, nedlouho poté, co se provalila jeho identita, totiž vyrazil v kostýmu za Conana na oslavu Halloweenu…

Baena, který přišel na svět z tajného poměru jeho maminky Mildred Baeny a Schwarzeneggera v době, kdy Mildred v hercově domě působila jako hospodyně, se tak očividně ve slavném otci vidí.

Přestože provalení jeho identity v roce 2011 vedlo k definitivnímu rozpadu manželství Arnolda a jeho tehdejší ženy Marie Shriver, akční hrdina jej už dávno přijal za svého. Dokonce společně mnohdy tráví čas v posilovně nebo si zajdou na drink do restaurace.

Mladého modela zlákali i do taneční soutěže Dancing with the Stars, kde momentálně předvádí své dovednosti na parketě s taneční partnerkou Daniellou Karagach a rád přitom opět ukazuje i své svaly - jako například hned při svém prvním vystoupení, kde s partnerkou předvedli dynamický jive. ■