Kim Kardashian vybučeli na fotbalovém zápase, kam vyrazila se synem: Kamery zachytily i její reakci

Kamery nejprve zabraly zpěváka Johna Legenda, který dorazil se čtyřletým synem Milesem, poté se přesunuly na Kim. Z řad diváků se ozvalo bučení, televizní hvězda si ovšem udržela „poker face“, částečně schovanou za obřími slunečními brýlemi, usmála se, poslala vzdušný polibek a na bučení nijak nereagovala.

Kim Kardashian was just booed at SoFi Stadium during #Cowboys vs #Rams



John Legend and “Steve” received a neutral response pic.twitter.com/H3ZmzldG1P — Natasha Dye (@natashadye) October 9, 2022

Kim vynesla legíny a sportovní top značky Balenciaga, ve kterých krásně vynikly její křivky. I na sportovní události musela být za módní hvězdu.

Není jasné, proč sportovním příznivcům vadila na zápase přítomnost Kim, bučení a pískotu se většinou dočká její odloučený manžel Kanye West (45). Toho takhle vypískali v únoru na Super Bowlu, kam vyvedl nejstarší dceru North.

Tehdy fanoušky nakrknul tím, jak se veřejně pouštěl do Kim, která podala žádost o rozvod. Od té doby haní nejen svou ex a její rodinu, ale nově se pouští i do kritiků své poslední módní kolekce nebo do Židů. Jeho antisemitistické projevy zkritizovala už řada osobností a Instagram s Twitterem za to rappera zabanovaly. ■