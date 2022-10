Legendární „Pan Slepice“ Jaroslav Čejka (✝86) zvládl imitovat i kachnu. A proč se ho komunisté báli?

Jaroslav Čejka Profimedia.cz

Do strany ho nechtěli

Do Prahy se dostal v 15 letech jako tanečník na základě konkurzu. Hlavní město ale pro něj bylo jen přestupní stanicí. Zakrátko se totiž dostal díky talentu i velké píli do světa. Rád vzpomínal na své začátky v Belgii a v Nizozemsku.

I po skončení dráhy aktivního tanečníka hodně cestoval. Není divu – jeho komické napodobovací etudy bodovaly i u zahraničního publika, a tak s nimi absolvoval řadu turné po celém světě. Do komunistické strany ale kupodivu nemusel. Podle něj správně tušili, že by jim tam dělal akorát bordel.

Milovaná maminka

O umělci je také známo, že se s láskou staral o svou maminku Marii, která se za ním později přistěhovala do Prahy, a jistě i díky jeho péči se dožila úctyhodných 104 let. Nikdy by ho nenapadlo dát ji do domova pro seniory.

V jednom rozhovoru se Čejka svěřil, že maminka neměla lehký život, otec byl prý dost vznětlivý, a tak jí chtěl dopřát hezké stáří. Maminka mu lásku oplácela a byla na něj náležitě hrdá – když vystupoval v Národním divadle, sedávala v první řadě a nadšeně mu tleskala. Se svou sexuální orientací se jí nikdy nesvěřil, nespíš proto, že toto téma bylo ve společnosti dlouhou dobu tabuizováno. Proto si ani nenašel partnera, a když maminka v létě roku 2008 zemřela, zůstal na všechno sám.

Legendární "Pan Slepice"

Jaroslav Čejka se proslavil především tím, jak dokázal napodobovat slepičí pohyby i kvokání a díky tomu se do paměti televizních diváků zapsal především jako Pan Slepice. On sám prý ale uměl napodobit i jiné opeřence.

Jaroslav Čejka a jeho legendární slepice

"Všichni po mně vždycky chtěli udělat slepici. A já přitom tak rád dělal i kachnu! Stačilo mi, abych jedinkrát slyšel, jaké vydává zvuky. Hned jsem to pak dostal do hlavy," svěřil se před časem v rozhovoru pro Pražský deník. Teď už své nezapomenutelné kousky předvádí v hereckém nebi. ■