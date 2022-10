Muzikálová kráska si stoupla před objektiv nahá: Holá prsa zakryly jen vlasy

Karolína Tothová Foto: Patrik Černoch

„Než se počasí zbláznilo, stihla jsem ještě na konci srpna nafotit letní fotky, které mi teď budou dlouhou dobu připomínat, jak moc ta horka zbožňuji. Mohou se zdát trochu odvážnější, ale ke svým 30. narozeninám jsem si nadělila i tento dárek – dokud vše drží na svém místě! Jednou budu ráda vzpomínat i na to,“ svěřila se Super.cz se smíchem zpěvačka, která pózovala před objektivem fotografa Patrika Černocha.

„Musím říct, že jsem si nemohla vybrat lépe. Naprosto vystihnul moji představu,“ svěřila se zpěvačka, která už naskočila do nové divadelní sezóny a do muzikálu Láska nebeská. „Natočila jsem v létě pouze epizodní roli do seriálu Gumy, který vyjde v říjnu na Voyo, a jinak si užívala volna plnými doušky. O adrenalin nebyla nouze, vybrala jsem si totiž konečně narozeninové dárky od svých blízkých, a to v podobě paraglidingu a lezení ferraty,“ dodala kráska. ■