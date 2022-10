Žádný botox či výplně. Tohle je recept na mladistvý vzhled. Langmajer kupuje Gondíkové prášky na přechod!

Adéla Gondíková Super.cz

"Občas jdu na laser, ten pomáhá. Ale jiné zákroky nemám. Jsem hrozný srab. Děsím se toho. Bojuju proti stárnutí tak, že nemám doma zrcadlo. Mám ho jen v koupelně. V bytě mám jen mikrovlnnou troubu, do které se občas kouknu a vyděsím se," prozradila Super.cz s úsměvem Adéla.

A se svým pověstným humorem práskla, čím ji zásobuje její manžel Jiří Langmajer (56), aby si co nejdéle udržela mladistvý vzhled. "Zobu různé vitaminy, omegu, céčko a Jirka mi podsunul prášky na přechod. Abych mu vydržela," prozradila Gondíková.

"Když není školní rok, tak na to zapomínám. Když jedu na zájezd, to samé. To mám se všemi udržovacími věcmi. A to Jirka není rád. Vždycky říká, tohle jsi měla sníst už v březnu, když jsem to dostala k Vánocům. A on je tou dobou přitom třeba srpen," smála se Adéla.

Dodala, že se snaží pravidelně mazat krémy, na to dbá. "Mám sérum, krém denní, noční, oční. Občas maska. To dělám," dodala herečka. ■