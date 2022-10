Brzy oslaví 22. výročí: Plánují už Aleš Cibulka a Michal Jagelka vychovávat dítě?

Aleš Cibulka a Michal Jagelka Super.cz

„My to podporujeme a podporujeme také adopce klukama a holkama. I když sami děti nechceme, milujeme svobodu, otevřenost, nás ta odlišnost baví. Když nikdo nikoho neobtěžuje a nikdo to nikomu nevnucuje, tak je to krásný,“ řekl Michal Jagelka pro Super.cz.

Kluci stále tedy trvají na tom, že společného potomka nechtějí. „My díky tomu, že jsme strejdové na plný úvazek, máme dva synovce a neteř díky mému bráchovi, tak v tomhle jsme si to kompenzovali na nich a my si myslíme, že bychom byli dobrý tátové. Dokázali bychom zabezpečit, ale nechceme,“ svěřil se Aleš Cibulka.

A že jejich vztah je opravdu pevný v základech, dokazuje blížící se výročí. „Když jsme u toho nejstabilnějšího páru, tak 4. prosince to bude 22 let,“ dodal oblíbený moderátor.

My jsme si s Alešem Cibulkou povídali na jeho křtu nového kalendáře s názvem „Cibulkův kalendář pro pamětníky,“ který vydal. Oba partneři na papírové diáře a kalendáře nedají dopustit. „My máme každý rok úplně ten stejný diář. Jen měníme ten obal, že jednou je červený, zelený, modrý,“ dodal Michal a Aleš to ještě doplnil. „Michal tradičně na Silvestra ten diář z toho roku spálí, ale já si je zas pro změnu všechny schovávám.“ ■