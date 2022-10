Fascinující Sophia Loren: Je neuvěřitelné, jak vypadá v 88 letech. Cítím se na dvacet, říká

Sophia Loren má svoji již druhou restauraci. Profimedia.cz

Sophia Loren (88) nepřestává být ikonou ani ve svém požehnaném věku. Před pár týdny sice oslavila už 88. narozeniny, ale jako by se za poslední tři dekády ani nezměnila. Navíc zůstává i nadále aktivní, a tak není divu, že se nebrání ani projektům, jako je vlastní restaurace.

V pondělí tak nemohla chybět na jejím slavnostním otevření v Miláně a všichni při pohledu na okouzlující dámu v bílém jen nevěřícně kroutili hlavou.

Italská herecká ikona dorazila na akci v bílém kalhotovém kostýmku se svými typickými brýlemi se zabarvenými skly. Byla jako vždy precizně učesaná a nalíčená a řasy by jí mohla závidět i mrkací panenka. Doprovod oscarové herečce z Horalky dělali restauratér a její obchodní partner Luciano Cimmono a její starší syn Carlo Ponti Jr., který je slavným orchestrálním dirigentem působícím převážně ve Spojených státech.

Herečka přitom otevřela již druhou restauraci pod svým jménem. První se nachází ve Florencii a druhá nyní v Miláně. Jelikož se zde podávají ryze italské pokrmy, není divu, že podnik nesoucí název po slavné herečce má našlápnuto na úspěch nejen u turistů, Loren je totiž podobně jako vyhlášená italská kuchyně symbolem této malebné země.

„Když někdy řeknu, že je mi 86, nemůžu tomu uvěřit. Cítm se na dvacet,“ řekla Loren před časem v rozhovoru pro časopis AARP The Magazine, který je určený čtenářům nad padesát let. „Když jste zdraví a děláte něco, co vás baví, prostě si nepomyslíte, že máte zítra zemřít,“ doplnila s nadsázkou herečka, které lze její vitalitu jedině závidět. ■