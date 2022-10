Těsně před 95. narozeninami zemřela maminka Seana Penna a herečka z Magnolie Eileen Ryan

Eileen Ryan zemřela týden před 95. narozeninami. Profimedia.cz

V neděli 16. října by herečka Eileen Ryan oslavila úctyhodné půlkulatiny, bylo by jí 95 let. Tohoto jubilea se ale bohužel maminka Seana Penna (62) nedožila. Zemřela v neděli ve svém domě v Malibu.